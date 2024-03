Mía Rubín, chapada a la antigua

Ciudad de México.- Mía se considera un alma vieja que ama los boleros, ya que creció escuchando los clásicos en voces de Armando Manzanero, Agustín Lara y Luis Miguel, pero también las versiones de boleros más modernas, como las de Mon Laferte, Andrés Calamaro y Vicentico.

"Siempre fui fan del bolero y del gran maestro Armando Manzanero y Luis Miguel, así como de otros exponentes nuevos, como Daniel, Me Estás Matando. Siempre tuve mucho contacto tanto con los grandes maestros que compusieron estas canciones como con los intérpretes que conocemos hoy en día. Tener estos acercamientos ha sido especial porque me han formado como artista", comentó la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, de 18 años, en entrevista.





VERSÁTIL

Apegada al concepto de bolero trap o bolero contemporáneo, Mía está labrando su carrera aconsejada por la experiencia de su padre, por lo cual hicieron juntos "Amor Maldito".

"Si algo tenía claro en la vida, ella y nosotros, era que quería cantar. Siempre se me hizo muy envidiable porque hay gente que está en esta carrera y no tiene claro lo que quiere. Mía, desde muy pequeñita, ya lo sabía y se puso a estudiar mucho", recordó Erik.

Sin embargo, no es la primera vez que la joven trabaja en mancuerna con su papá: en 2021 lanzaron el álbum Raíces, en el cual retomaron canciones del trío Sasha, Benny y Erik, así como de Timbiriche, Moderatto y Danny Ocean, para interpretarlas con tintes de bolero.

"Raíces iba a irse un poquito más hacia los boleros, pero optamos por irnos más por el legado de mi papá y algo más latino. Íbamos a cantar 'Piel Canela' y 'Algo Contigo'. Inevitablemente, años después volvimos al género", recordó Mía.

De una u otra forma ha estado en contacto con el género nacido en Cuba. Como actriz, debutó en la televisión interpretando a quien fue la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real en su etapa adolescente en la telenovela autobiográfica Silvia Pinal, Frente a Ti, la cual contó con la dirección de Carla Estrada.

CANTA Y COMPONE

"Cuando hice la serie de Silvia Pinal me pusieron a cantar 'Júrame' y me pusieron mucho en contacto con la vida y obra de Agustín Lara; es más: en una parte de la serie actué como si lo conociera", recordó Mía.

Gracias a su trabajo, el manager de Natalia Jiménez la buscó para invitarla como telonera de su show del 18 de mayo en la Arena CDMX.

A los 5 años empezó a tomar clases de canto y composición, también aprendió a tocar el piano. Hoy es la primera mexicana en firmar contrato con Rimas Music, empresa que representa a Bad Bunny.

"Cantar se me da mucho más fácil que la composición. Fue un proceso muy complicado porque no siempre me sentí segura en ese ámbito de componer, sentía que no conectaba al 100 por ciento. Al componer acompañada de otros artistas que ya tienen su trayectoria, como mi papá, me sentí arropada y menos asustada", compartió Mía.