¡Que buena ´party´!

Mission, Tx

Matute arma una verdadera ´party´ con la música de los 80´s que llegó para quedarse y que han marcado a varias generaciones; esta agrupación mexicana se presentó el primer evento de Mission Live Center, un nuevo centro de espectáculos.

Matute ofreció un show de casi tres horas de éxitos, fue en punto de las 22:00 horas que los seis integrantes de la banda aparecieron en lo alto del escenario y desde ese momento comenzó la fiesta.

El grupo integrado por Tana Planter (vocalista y corista), Nacho Izeta (vocalista y guitarrista), Pepe Sánchez (tecladista), Irving Regalado (batería) y "Oso" Morales (bajo), son liderados por Jorge D´Alessio y entregaron el alma en esta presentación.

Con Disco Stereo Tour todos los presentes en el recinto cantaron y bailaron sin cesar por casi 180 minutos.

NUEVA PRODUCCIÓN

Cabe mencionar que Matute presentó una nueva producción vistosa y vanguardista, además de presentar varios cambios de vestuario y un nuevo set list.

Este karaoke monumental contó con temas como: "I Wanna Dance With Somebody", de Whitney Houston, "20 Millas" de Flans, "No Podrás", de Cristian Castro; "Besos de Ceniza", de Timbiriche, y "La Chica del Bikini Azul", de Luis Miguel entre muchos más.

Y el recinto se trasladó a los 70, al escuchar "Staying Alive" y le siguieron éxitos del rock en español como: "Llámame Si Me Necesitas" y "Cuando Seas Grande", de Miguel Mateos, así como el "Lamento Boliviano", de Enanitos Verdes.

AGRADECE A FANS DE REYNOSA

Jorge D´Alessio hizo una intervención en la que agradeció a todos la asistencia les dio la bienvenida y dijo: "Estamos tristes por lo que paso hace unas semanas en Reynosa, donde no pudimos presentarnos, gracias por estar aquí mi gente de Reynosa, ven Dios es justo, bienvenidos a casa".

Ademas aseguró que se sentían bendecidos de poder regresar a Texas.

Y los éxitos prosiguieron con "Suavecito" de Laura León "Celos" y "De Mi enamórate" de Daniela Romo, no pidan faltar temas de Hombres G como "Las Chicas Cocodrillo" y "Nuestro Bar", "Suena Tremendo", "Isabel" y "Gloria" entre muchas más.

DESPUNTE INTERNACIONAL

Con esta nueva gira Jorge D´Alessio comentó al público que están emocionados por que visitan 18 países ahorita están a punto de cumplir 19 años de su gran comienzo.

Y para los despechados "La Gata Bajo la lluvia", "Detenedla Ya", "Pega la Vuelta", "Que Ganas de no verte nunca más" y "Un Buen Perdedor" temas que hicieron época en los 80´s y fue así que transcurrió una noche de grandes éxitos.

Y Menudo se hizo presente con "Claridad", luego se escudo "Será por que te amo", "Dos enamorados" y "Se como duele" aunque faltaron muchas canciones de grandes interpretes como Ricky Martin, Chayanne y Marc Antony la fiesta fue un éxito total, así que Mission Live Center arrancó con el pie derecho con un ¡sold out" y un gran concierto a cargo de Matute.

Jorge D´Alessio, Líder de Matute