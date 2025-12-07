Muerte de Eduardo Manzano causa profundo dolor en Mariana Botas

Mariana Botas llegó a la alfombra roja de "Una Navidad espectacular en Broadway", obra de teatro en la que participa su amiga y colega Daniela Lujan junto a otras estrellas de renombre como Lola Cortés; la actriz recordó a Eduardo Manzano (QEPD) tras su partida.

El proyecto llega en un momento sensible para las dos actrices que, durante varios años compartieron cuadro en "Una Familia de Díez", con Eduardo Manzano, comediante que falleció el pasado jueves 4 de diciembre a causa de un paro respiratorio.

Hasta el momento, Daniela no ha compartido su sentir respecto a la partida del polivos; sin embargo, Mariana ha sido bastante abierta con el tema, mismo del que volvió a hablar, dejando claro que este fin de semana ha sido muy duro para ella.

"Una montaña rusa de emociones, pues inesperado lo de Lalito, aunque sabíamos que ya pues tenía algunas condiciones y había tenido un año complicado, pues siempre la noticia es muy dura, despertar con un hoyo en el corazón, es un vacío muy grande porque pues conviví con él la mitad de mi vida", dice.

¿Qué dijo Mariana Botas sobre Eduardo Manzano?

Para Botas, Eduardo Manzano es de las figuras que siempre vivirán en el corazón de aquellos que trabajaron a su lado, y también de los millones de mexicanos que pudieron verlo en alguno de sus entrañables papeles, lo que considera el mayor homenaje que se le puede hacer.

El funeral del que por 18 años fue su abuelo en la ficción estuvo lleno tanto de su familia de sangre como de sus familiares en el programa, como la misma Mariana, que pudo despedir a "Don Arnulfo" junto a compañeros como Jorge Ortiz de Pinedo.

"Sí, estuve en el funeral, fui el día viernes en la noche y el día de ayer estuve en la misa también ahí en la funeraria con Susi, su esposa, que la adoro con todo mi corazón, que fue un ángel en vida para él, realmente se dedicó en cuerpo y alma para él, la vi tranquila, obviamente con mucho dolor a sus hijos, a su hija Mariela, muy conmovida, pues también estuvo Jorge, Andrea, Pedro de parte de la familia de 10, porque al final, pues son mi otra familia, tanto pues a su familia de sangre le duele como a nosotros de la misma manera", explica.

Detalles del funeral de Eduardo Manzano

Pese a ya no estar presente en el plano terrenal, el trabajo de Manzano seguirá llegando a la audiencia durante al menos otro año, pues, antes de morir dejó grabadas la temporada actual y la próxima de "Una Familia de Díaz", que serán complicadas de ver para Botas.

"Van a ser sentimientos encontrados entre la alegría de saber que lo viví, que lo tuve ahí tanto tiempo y tan cerca y que tuvimos una complicidad increíble y el extrañarlo, saber que ya no que en esta vida", compartió en la alfombra roja de "Una Navidad Espectacular en Broadway", ahondó.

¿Cuándo se presenta 'Una Navidad espectacular en Broadway'?

"Una Navidad Espectacular en Broadway", obra de teatro en la que participan Daniela Lujan y Lola Cortez se podrá ver del 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en el Teatro Hidalgo de la CDMX.

El musical que hace un recorrido por los clásicos más entrañables de los musicales navideños tendrá funciones los Viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas, domingo 18:00 horas y sus boletos van de los $855 a los $1,440 pesos.