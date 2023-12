Mariah Carey rompe récord en Spotify

Ciudad de México



La autonombrada "Reina de la Navidad", Mariah Carey, consiguió otro impresionante récord mundial para su canción decembrina "All I Want For Christmas is You".

De acuerdo con el portal TMZ, la canción se agenció esta Nochebuena el récord de la mayor cantidad de transmisiones en Spotify en un solo día.

Los datos de la plataforma de streaming musical indican que el tema fue reproducido 23 millones 701 mil 697 veces en todo el mundo durante la 24 horas de Nochebuena.