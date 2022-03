Margarita comparte que vivió abuso sexual por parte de su padre

"Porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido toda esa desilusión, él me violó", dijo la cantante en el marco de una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

También relató que lo más difícil para ella fue continuar viendo tanto a su mamá como a su papá sin decir nada, pues en ese entonces sentía mucha pena.

"Una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa, culpa, fue muy difícil porque después mi papá murió y claro que me dolió, yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado".

La cantante también dijo que hace poco se enteró que su hermana también había sido víctima de su padre.

"No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que a ella también y eso sí me dolió", dijo.