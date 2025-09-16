Pone a todos a bailar a su ritmo

El cantante colombiano Manuel Truizo deslumbró los fans de Reynosa y El Valle de Texas con su espectacular concierto que ofreció el 14 de septiembre en el lugar de los grandes eventos Payne Arena de Hidalgo, Texas.

Los asistentes disfrutaron de su gran repertorio que incluyó algunos de sus mayores éxitos como Una lady como tú y Vagabundo, se hizo acompañar por músicos y bailarinas, ofrecieron un show espectacular que puso a la gente a cantar y bailar por casi dos horas.

Con su característico estilo urbano, fusionó el pop y balada, cautivó al público con su energía, entusiasmo causando la euforia total de los espectadores.