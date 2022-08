Es un lujo pero lo vale

"No le cuentes a nadie, viene una segunda parte de Sex and Love Tape", dijo con humor en una entrevista por videollamada reciente a propósito de su proyecto estrenado ayer viernes.

"The Love & Sex Tape Deluxe Edition" incluye las ocho canciones que lanzó en junio junto con tres temas inéditos: "28", "Rulay" y "Clito" con Lenny Tavárez, Dalex y Brray.

MÁS REGGAETÓN

Sus éxitos "Sobrio" y "Hawái" fueron para Maluma canciones "que me siguieron dando un lugar muy especial en la música pop a nivel mundial, (pero) me sentía que me hacía falta hacer un poco de música para la calle, para los fanáticos del reggaetón, reggaetón de la mata, por eso realicé este mixtape", agregó.

"Nos comemos vivos" con Chencho Corleone, "Mojando Asientos" con Feid, "Sexo sin título" con Jay Wheeler y Lenny Tavárez y "Tsunami" con Arcángel y De La Ghetto son algunos de los temas que había lanzado previamente del álbum.

Con el debut sorpresa de la versión deluxe el astro colombiano estrenó el video musical de "28", creado por su casa productora Royalty Films y fue dirigido por Maluma, de la mano de César "Tes" Pimienta.