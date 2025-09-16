Luis Miguel: "La media vuelta", el homenaje a la cultura mexicana

Luis Miguel, reconocido mundialmente como uno de los grandes iconos de la música mexicana, ha dejado huella en generaciones que corean sus temas en fiestas, XV años y celebraciones patrias como el Grito de Independencia. Entre sus canciones más emblemáticas destaca "La media vuelta", escrita por el guanajuatense José Alfredo Jiménez e incluida en el álbum "Segundo romance" (1994).

El tema alcanzó el número uno en las listas de popularidad de Billboard a finales de 1994. Sin embargo, más allá de la impecable interpretación de "El Sol", la atención se centró en su icónico videoclip dirigido por Pedro Torres.

El video reunió a grandes figuras de la cultura mexicana, como Lola Beltrán y Katy Jurado. Juan Gabriel fue clave para este logro: con el pretexto de "una reunión entre amigos", convocó en un restaurante de la Zona Rosa a personalidades como Alfredo Jiménez Jr., Amalia Mendoza "La Tariácuri", Enriqueta Jiménez "La Prieta Linda", el escritor Carlos Monsiváis y actores como Pablo Montero, Ofelia Medina y Jorge Russek. Muchas de estas celebridades desconocían que participarían en una grabación hasta que Luis Miguel comenzó a recorrer las mesas cantando y abrazando a cada uno.

El videoclip también incluyó a una mujer con un parecido innegable a María Félix, quien representó el interés amoroso de Luis Miguel en la historia, rindiendo tributo a la diva del cine de oro mexicano.