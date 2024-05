Vuelve a brillar "El Sol"

EL MAÑANA/Hidalgo, Texas

Luis Miguel regresó a Hidalgo, Texas con su gira 2024 donde ofreció un concierto completamente sold out que se llevó a cabo en Payne Arena la noche del viernes 10 de mayo, fecha muy especial para los mexicanos pues se celebra El Día de las Madres.

Y fue así que en punto de las 20:30 horas "El Sol" arribo al escenario como siempre impecable y con una energía desbordante para festejar a las Reinas del Hogar.

De principio a fin sus fans se entregaron por completo arrancó con un opening al tiempo que en la pantalla se transmitieron momentos de las diferentes épocas de Luismi en sus más de 30 años de carrera.

Y tras el inicio musical al público se les iluminó una pulsera de LED y apareció "El Sol" para brillar en el escenario arrancando la velada con "Será que no me amas", "Amor, Amor, Amor" y "Suave"

El cantante deleito a los presentes con una cascada de éxitos entre los que podemos mencionar "Culpable o no", "Hasta que me Olvides", "Dame" y "Por debajo de la mesa"

Un espectacular show ofrece "El Sol" músicos, coros y alta tecnología.

Sorpresivamente Luis Miguel tuvo invitados sobre el escenario gracias a la tecnología, pues se trató nada más y nada menos de un dueto con el fallecido Michael Jackson, con la melodía "Sonríe" y después llego otro dueto histórico con Frank Sinatra, con quien se escuchó el tema "Come Fly with me".

La lluvia de hits continuo con "Oro de Ley", "Entregate" , "Un Hombre Busca a una Mujer", "Fría como el Viento" y "Cuestión de Piel" entre otras.

Casi al filo de las 21:45 horas, el concierto dio un giro bravío cuando apareció un mariachi mientras Luis Miguel también cambió su clásico traje negro, se quitó el saco y cambió su camisa por una oscura, saliendo a cantar "La fiesta del Mariachi", "La Bikina" y "La Media Vuelta".

De nuevo un llegó un popurrí con "La incondicional", "No me puedes dejar así" y "Palabra de honor".

Luego se escucharon emblemáticas canciones de la década de los noventa como "Ahora te puedes marchar", "La chica del Bikini Azul" y "Cuando Caliente el Sol" que fueron los temas encargados de cerrar la mágica noche en la que el cantante consintió a su público con poco más de hora y media de un espectacular concierto, el que que estuvo acompañados de músicos en vivo y coros.

Lleno total en el concierto de Día de las Madres de Luis Miguel

TODO LE PERDONAN

Luis Miguel regreso al Valle de Texas y aunque no interactúo con los asistentes en ningún momento del show, sus simples movimientos de caderas pusieron eufóricas a las fans que se desbordaron en gritos y piropos para "El Sol de México"