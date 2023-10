Lucero y Mijares ¡Espectacular show!

EL MAÑANA/Hidalgo, Tx

El viernes 20 de octubre Lucero y Mijares inundaron de éxitos, talento y profesionalismo el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, a donde llegaron con su gira de conciertos "Hasta que se nos hizo".

La noche del viernes estos dos cantantes con amplia trayectoria dieron un magistral show, con un lleno total que se convirtió en un festín musical con baile, nostalgia y mariachi.

El espectáculo inició en punto de las 21:05 horas y fueron más de dos horas en las que se ofreció una lluvia de éxitos a la audiencia.

Lucero y Mijares salieron juntos al escenario y tomados de la mano interpretando "Si me enamoro"; después se escucharon grandes éxitos como "No se murió el amor", "Solo", "Me acordaré de ti", "Siempre", "No hace falta" y "Baño de mujeres" y cedió turno a Lucero, quien interpretó temas icónicos como "Electricidad", "Sobreviviré" y "Veleta". Entre una canción y otra, la cantante aprovechó para agradecer al público su cariño y presencia. Poco después, Mijares regresó al escenario para cantar juntos "Cuatro veces amor" y "Tácticas de guerra".

Manuel Mijares.

SE PONE BRAVÍA

Y la algarabía llegó cuando Lucero apareció vestida de charro acompañada por su mariachi y puso a todos a bailar al ritmo del "Noa, noa", "Llorar", "Ya lo sé que tú te vas" y "17 años" original de Los Ángeles Azules, "Cómo te voy a olvidar" y "El listón de tu pelo".

Después llegaron canciones inolvidables como "Soldado del amor", "Bella", "Para amarnos más" y una de las más esperadas de la velada: "Si me tenías", misma que Mijares presentó en tono de broma: "Esta canción, no tengo nada que ver con ella", a lo que el público respondió con risas y aplausos.

Lucero y Mijares finalmente se despidieron de su público con "El privilegio de amar", tras una cascada de éxitos todos cantados al unísono por el público.

Lucero.

RECIBEN RECONOCIMIENTO

Lucero y Mijares fueron sorprendidos en el escenario al recibir el reconocimiento ´Máximo Orgullo Hispano´, pues vinieron desde la ´Ciudad del Pecado´ para entregarles la medalla en pleno show.