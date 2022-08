Los 2000's Pop Tour dispuestos a triunfar como los 90's Tour

Pero el éxito que están dispuestos a alcanzar quienes integran los 2000's Pop, show que por cierto llegará a Guadalajara el próximo 20 de agosto, no es solo por su talento, sino por todo aquello que los distingue de la otra generación.

"Somos generaciones completamente diferentes, en los 2000's salieron muchos artistas y grupos de géneros muy variados, que componían sus propias canciones, mientras que en los 90's, son más de baile, más de voces, más proyectos muy al estilo de las boy bands, aunque no lo son; y todos más poperos.

"Entonces, en el show de los 2000's Pop Tour la gente puede vernos cantando pop, rock o punk pop, pero también cumbias y baladas, es un concierto para todo tipo de público", platicó Yadira Gianola, de Nikki Clan.

La agrupación de pop punk, surgida en 2005 y de éxitos como "No Me Digas Que No" y "Mírame", forma parte del nuevo concepto musical junto con Motel, Pee Wee, Bacilos, Playa Limbo, Paty Cantú, Fanny Lu, Yahir y Kudai, entre otros proyectos.

En total son más de 20 artistas en escena

"Hay mucho que ofrecer, los 2000's nos dieron muchísima música y este espectáculo es súper entretenido y creo que puede haber una gran rotación de talento, de hecho faltan muchísimos grandes por entrar y ojalá se de pronto, como Jesse & Joy y Ha*Ash. Hay mucho aún que puede ofrecer el concepto", añadió la integrante de Nikki Clan.

Mientras que lo chicos de Motel, banda de rock creada en 2003, confirman también la emoción de formar parte de este tour, con todo y algunos de sus retos.

"Esto se viene cocinando desde la pandemia. Los mismos creadores de los 90's Pop Tour, de Bobo Producciones, Ari Borovoy, hacen ahora los 2000's Por Tour, lo cual nos emociona mucho.

"Pero como todo, se han tenido que superar algunos desafíos, desde poder reunir a todo el elenco, hasta cuadrar todas las ideas deseadas de todos con el objetivo de ofrecer un concierto de altura", comentó Rodrigo Dávila Chapoy, uno de los fundadores del grupo de temas como "Dime Ven".

Los 2000's Pop Tour ya se presentaron en Ciudad de México y Monterrey.