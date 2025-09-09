Lanzan nueva música

Los cantantes Leonel García y Noel Schajris que, juntos, conforman Sin Bandera, preparan su regreso a los escenarios, luego de tres años de ofrecer su último show juntos y, 25 años después de darse a conocer como uno de los dúos más exitosos de la industria musical en México.

Los músicos presentan "Escenas Tour", la gira con la que celebrarán 25 años de trayectoria, pues esta estará enfocada en hacer un recorrido por todos sus éxitos y en dar a conocer los temas que formarán parte del nuevo álbum que preparan; el séptimo de su carrera, del que, hasta este momento, se sabe poco.

La promotora Zignia Live fue la encargada de hacer el anuncio de que Leonel y Noel volverán a los escenarios en febrero y marzo del próximo año, con tres conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

El dúo, que ha hecho famosos temas como "Que lloro", "Entra en mi vida" y "Mientes tan bien" ofrecerá el primero de sus tres conciertos en la Arena Monterrey, el 27 de febrero del 2026.

El 6 de marzo será el turno de la Ciudad de México; la Arena Ciudad de México, con capacidad de más de 22 mil personas, será quien acoja al grupo, el 6 de marzo del 2026.