Lluvia de estrellas

Ya está todo dispuesto para que arranque el Legendario Palenque Hidalgo, que llega a Payne Arena de Hidalgo, Texas, que siempre se distingue por tener en su escenario los mejores eventos.

¿Qué es el Legendario Palenque Hidalgo?

Este Legendario Palenque nos evoca los palenques de nuestro México y es el primero en su estilo que se realiza en los Estados Unidos, así que no te quedes fuera de este gran concepto que te acercará a las máximas estrellas del regional norteño y de la música mexicana.

¿Quiénes se presentan en el evento?

Así que preparen las botas y sombreros para ser parte de esta fiesta al estilo Palenque donde estarán presentes Christian Nodal, Bobby Pulido, Alejandro Fernández, Brincos Dieras, Gerardo Ortiz, Hermanos Espinoza e Intocable, todos sin lugar a dudas armarán una tremenda fiesta musical para todos y cada uno de sus seguidores.

No te quedes fuera, te avisamos que ¡los boletos están volando! para ser parte de este espectáculo 360 grados para que nadie se quede sin verlos, de cualquier localidad apreciarán perfectamente el concierto.

Éstas son las fechas:

21 de Noviembre – Christian Nodal

22 de Noviembre – Bobby Pulido

23 de Noviembre – Gerardo Ortiz

25 de Noviembre – Alejandro Ferna´ndez

26 de Noviembre – Brincos Dieras

28 de Noviembre – Hnos Espinoza

29 de Noviembre – Intocable