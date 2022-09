Por ello, muchas bandas legendarias, como la británica Iron Maiden, que acaba de tocar en México, quisieron materializar su sueño de tener su propia bebida embriagante y han lanzado al mercado diferentes tipos de licores inspirados en su música o concepto. Estas son algunas de las muchas marcas de alcohol que los últimos años han impulsado rockstars a nivel global.

KISS (Portada)

En 2021, la banda originaria de Nueva York presentó su propio portafolio de bebidas premium, llamado Drink It Up by KISS.

La línea consta de cuatro tipos de botellas de ginebra y ron. Sus precios oscilan entre los 33.99 y 159.99 dólares (de 680 a 3 mil 200 pesos) y están disponibles en la página oficial del cuarteto que lideran Gene Simmons y Paul Stanley.

IRON MAIDEN

En 2013 Iron Maiden presentó Trooper, su marca de cerveza.

El producto, elaborado por la cervecería británica Robinsons, contiene 4.7 grados de alcohol.

Fue el vocalista de la agrupación, Bruce Dickinson, quien es un gran aficionado a esa bebida, el principal impulsor de que la banda lanzara su marca.

La etiqueta retrata la portada del clásico de Iron Maiden "The Trooper", del álbum de 1983 Piece of Mind, que actualmente cuenta con más de 283 millones de reproducciones sólo en Spotify.

Cada botella de 500 mililitros tiene un precio que oscila entre 96 y 105 pesos y está disponible en México.

DEF LEPPARD

Para festejar sus 45 años en la escena rockera, la banda británica lanzó recientemente dos tipos de ginebras, inspirados en sus exitosos sencillos de 1987 "Animal" y "Rocket".

Por el momento, las botellas sólo se pueden adquirir en Reino Unido y Europa continental, incluidos los países nórdicos, además de Estados Unidos. Tienen un costo de 34.99 dólares (700 pesos) la botella.

FOO FIGHTERS

Como parte de la promoción de su película ´Terror en el Estudio 666´, el grupo de Dave Grohl anunció el lanzamiento de la cerveza Coors Light, de edición limitada.

La bebida se puede adquirir y forma parte de la trama, funcionando como una protección contra el tipo de fuerza malévola que posee al cantante y guitarrista en la cinta.

Coors Light cuesta 36.55 pesos por lata y en México se puede comprar en tiendas de conveniencia o en línea.

MOTÖRHEAD

Haciendo alusión a una de sus canciones clásicas y a uno de sus discos más vendidos, Motörhead concibió en 2014 Iron Fist, un whisky especiado.

Cada botella de 700 mililitros se ofrece a 34.90 euros (700 pesos), pero actualmente su stock está agotado.

En 2021 la ya extinta formación puso a la venta un whisky envejecido cuatro años en barricas de roble carbonizadas; es una mezcla de 60 por ciento de maíz, 36 de centeno y 4 de cebada. Cuesta 79.90 dólares (mil 600 pesos) la botella y está disponible en su página oficial.

El TRI

La formación mexicana presentó el año pasado Chela Lora, Álex Lora y El Tri, tres cervezas artesanales con un costo de 78 pesos cada una para auténticos fans.

PEARL JAM

En 2018, la banda que comanda Eddie Vedder sacó una marca de vino llamada Home X Away. El tinto profundo, con una mezcla densa y rica que se añejó por 22 meses en barricas de roble francés, se agotó en apenas 12 minutos en el mercado. Sólo se produjeron 440 paquetes.

Cada botella tuvo un precio de 150 dólares (3 mil pesos) y las ganancias fueron destinadas a Vitalogy, una fundación creada por el grupo en beneficio de la salud, el medio ambiente, las artes, la educación y el cambio social.

KENDALL JENNER

En 2021, la modelo Kendall Jenner, del clan Kardashian-Jenner, concibió 818, una marca de tequila. Cada botella cuesta 54 dólares (mil 80 pesos).

METALLICA

El cuarteto se ha consagrado en el mundo de las bebidas alcohólicas con sus propios whisky y cerveza.

Portando el nombre de uno de los discos más importantes en su carrera, en 2011 presentaron Ride The Lightning, un whisky hecho a base de trigo al estilo Kentucky con aromas de higo seco, pino y heno. Tiene un precio de 39.90 dólares (800 pesos).

Su cerveza, Enter Night Pilsner, fue presentada en una serie de ediciones exclusivas y limitadas en algunos de los conciertos de la banda en California. Se lanzó oficialmente en 2019 en todo el mundo.

BRYAN CRANSTON Y AARON PAUL

Bryan Cranston y Aaron Paul, los protagonistas de la serie Breaking Bad, lanzaron en 2019 Dos Hombres, su propia marca de mezcal. Cada botella de 750 mililitros se vende a 65 dólares (mil 300 pesos) y cuenta con las firmas de ambos actores en la etiqueta.