Pepe Aguilar y Christian Nodal se disputan Latin Grammy 2025

En esta temporada de premios, Ángela Aguilar observa cómo dos figuras clave en su vida, su padre Pepe Aguilar y su esposo Christian Nodal, se enfrentarán en la misma categoría del Latin Grammy 2025, convirtiéndose en testigo de una inesperada disputa familiar.

La categoría y los nominados

La competencia será en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi durante la ceremonia del 13 de noviembre en Las Vegas. Los álbumes nominados incluyen "Mi suerte es ser mexicano" de Pepe Aguilar, "¿Quién + Como Yo?" de Christian Nodal, y "Reyna 30 aniversario" del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

Esta categoría reconoce producciones que incluyen al menos un 51% de material nuevo con los instrumentos tradicionales del género.

El cantante Pepe Aguilar ya ha ganado cuatro Grammy en esta categoría entre 2006 y 2014, mientras que Nodal lo ha hecho en tres ocasiones, entre 2019 y 2023.

Ángela celebró a ambos en redes sociales, compartiendo la imagen oficial de la Academia Latina de la Grabación y mostrando su apoyo por igual.

A diferencia de 2024, cuando ella y su hermano Leonardo obtuvieron un Grammy por "Por el contrario", tema realizado junto a Becky G y presentado frente al público, este año no recibió nominaciones.

Nominación de Pablo Preciado