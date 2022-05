Lanzará sencillo inédito

La canción irá acompañada de un video musical, cuyo primer vistazo estará listo el 6 y 8 de junio.

El título de la canción es una clara referencia a su álbum de 2015, The Most Beautiful Moment in Life, el cual tuvo una segunda parte que se lanzó un año después.

El tema estará incluido en su próximo disco, Proof, el cual es una antología de la banda y refleja los pensamientos e ideas de los integrantes, en el pasado, presente y futuro.

La antología saldrá con motivo del noveno aniversario de la agrupación, de las máximas representantes del llamado K-pop, e incluirá tres canciones nuevas; así como reversiones de algunos de sus más éxitos