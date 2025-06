Madonna confirma lanzamiento de Veronica Electronica, álbum de remixes inéditos

Madonna confirmó el lanzamiento oficial de Veronica Electronica, un álbum de remixes inéditos que acompaña a su legendario disco Ray of Light de 1998.

El lanzamiento está programado para el 25 de julio y estará disponible en formato digital y en vinilo plateado como parte de la "Silver Collection", una serie de reediciones limitadas que repasa la carrera completa de la artista.

Este proyecto forma parte del acuerdo que Madonna firmó en 2021 con Warner Music, lo que marcó el regreso de su catálogo a la compañía que publicó sus primeros álbumes, informó Variety.

La canción "Skin (The Collaboration Remix Edit)" ya está disponible como adelanto del álbum.

Originalmente concebido en 1998 como un álbum de remixes para Ray of Light, Veronica Electronica fue postergado debido al éxito abrumador del álbum principal, que vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo y le otorgó a Madonna cuatro premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum Pop.

El título del álbum evoca la escena musical electrónica de finales de los 90, un género vibrante definido por artistas como The Prodigy, Moby, Underworld, Fatboy Slim, Björk y Daft Punk, que fue la sucesora optimista de la ola alternativa multiplatino pero que se desvaneció con el cambio de milenio.

Veronica Electronica incluye remixes de renombrados productores de esa época como Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT y Victor Calderone, además de la versión demo original de "Gone, Gone, Gone", una canción inédita coproducida por Madonna y Rick Nowels.

Lista de canciones de 'Veronica Electronica':

Lado A

1. "Drowned World/Substitute For Love" - Nueva edición Ashram de BT y Sasha Bucklodge

2. "Ray Of Light" - Edición de mezcla Sasha Twilo

3. "Skin" - Remix de colaboración

4. "Nothing Really Matters" - Mezcla Club 69 Speed y The Dub

Lado B

1. "Sky Fits Heaven" - Nueva edición Future de Victor Calderone

2. "Frozen" - Mezcla widescreen y batería

3. "The Power Of Goodbye" - Edición Fabien's Good God Mix

4. "Gone, Gone, Gone" - Versión demo original