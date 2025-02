Concierto de María José en Payne Arena de Hidalgo, Texas

Hidalgo, Tx.- "La Josa" arrancó el 2025 con las presentaciones de su gira "Libertad" en Estados Unidos y la trajeron al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, la noche del viernes 14 de febrero Día del Amor y la Amistad para ofrecer un espectacular concierto que lució abarrotado.

Miles de fans se reunieron en el recinto tejano para cantar de principio a fin los éxitos de María José, que salió al escenario con el tema "La ocasión para amarnos", provocando la euforia y una total entrega de sus fans que ansiosos la esperaban y a quienes les ofreció un vanguardista show con lo mejor en multimedia, músicos en vivo y bailarines.

María José se hizo acompañar de bailarines y músicos en vivo.





DE TODO UN POCO

El concierto continuó, y en un intervalo hizo una llamada con el familiar de un fan que era su papá, llamado Victor, de 85 años, quien tomó la videollamada con emoción y se convirtió en la estrella de la noche, quien conquistó con su chispa a la cantante, que lo invitó a que fuera a su show esa noche, a lo que el abuelito accedió de inmediato y mientras lo esperaba la fiesta continuó con notas como "Adelante Corazón" y "Sólo el amor lastima así".

La noche prosiguió con melodías como "Hábido de ti", "Evidencias" y "Ese hombre no se toca", complementaron el primer bloque de canciones; tras una pausa de algunos minutos para el primer cambio de vestuario regresó al escenario para interpretar "Mi rey, mi santo", tema que grabó en colaboración con Ana Bárbara y con la que fue nominada a la mejor combinación femenina en los premios Lo Nuestro.





A TODO PULMÓN

Después llegaron otras canciones, como "Ranchito", "Secreto de amor", "Como tu mujer", "Estúpida romántica", "Ya no me acuerdo más de ti", "Lo que tenías conmigo" y "Me equivoqué", cada una de ellas coreadas a todo pulmón por los fans de ambas fronteras que acudieron a este concierto de María José.

El tercer y último cambio de vestuario dio paso a los temas como "Bailando sin salir de casa", "Duele", "Un nuevo amor", "El era perfecto", "La loca", y la recta final de este concierto estuvo a cargo "No soy una señora" , no sin antes recibir entre una gran ovación a don Victor que subió al escenario para escuchar al oído su tema favorito "Prefiero ser su amante", por lo que la gente ovacionó a la cantante por su amable y gentil gesto con ese fan.

Y fue así como por casi dos horas continuas de éxitos "La Josa" hizo vibrar al público presente en Payne Arena de Hidalgo, Texas.





UN NUEVO AMOR

