Los momentos más icónicos que nos dejó la entrega del Grammy 2023

Pero no sólo Affleck fue tema de conversación, estos son cinco de los momentos más icónicos que nos dejó esta importante noche:

El atuendo de Sam Smith y Kim Petras. Una de las parejas que más destacó por su vestuario durante la alfombra roja de la ceremonia fue la conformada por Sam Smith y Kim Petras, que juntos estaban nominados a mejor dúo por su canción "Unholy". Smith, quien se ha caracterizado por ser controversial en su forma de vestir, ahora lució un traje rojo vibrante que le cubría hasta el cuello y un sombrero de copa con aretes de perlas. Mientas que la cantante usó un vestido y un velo del mismo tono.

Al recibir su premio Petras conmovió por dar un discurso incluyente. Ella se convirtió en la primera persona trans en ganar un Grammy: "Madonna, gracias por luchar por nuestros derechos, no creo que pudiera estar aquí sin ella", dijo Petras al recibir el galardón.

Harry Styles y su triunfo.

El que deslumbró en el escenario fue el cantante de 29 años, pues no sólo se robó los aplausos de todos al cantar su tema "As It Was", donde literalmente uso un traje brillante, sino que también recibió el premio más codiciado de la noche, Mejor álbum del año por "Harry´s House".

En redes conmovió su triunfo, mientras sus fans recordaban cuando hace unos años vendía pan, después entró al grupo juvenil One Direction y hoy en uno de los artistas masculinos más importantes de la industria.

El encuentro de Adele y Dwayne Johnson.

En la primera parte de la ceremonia el anfitrión Trevor Noah, cumplió el sueño de Adele: conocer a Dwayne Johnson. En el pasado la cantante había confesado ser una gran fanática de ´La Roca´, por lo que Noah aprovechó el momento para presentarlos.

Johnson además fue el encargado de entregar el premio a Mejor interpretación pop que la intérprete ganó con su canción "Easy on me": "Sube aquí mejor amiga, Adele", dijo el actor, consolidando su nueva amistad.

Bad Bunny puso el toque latino. La presencia latina se impuso desde la alfombra roja por donde desfilaron cantantes como Anitta, Marco Antonio Solís, Carlos Vives y Sebastián Yatra, pero se consolidó cuando en encargado de abrir la gala fue el puertorriqueño Bad Bunny.

"Yo quiero saber si los Grammy están listos para la verdadera fiesta", dijo Bunny antes de interpretar su tema "Después de la playa", que puso a bailar a todos, incluyendo la cantante pop Taylor Swift.

Benito, nombre real del artista, además ganó el premio a Mejor álbum de música urbana, que dedicó a su país natal y a las nuevas generaciones de cantantes de reggaetón: "A los nuevos, que mantienen vivo y refrescando el género, sigamos llevándolo a otro nivel", expresó el conejo malo.

Lizzo y su discurso para Beyoncé. Quien aprovechó cada momento para dar algo de qué hablar fue la cantante Lizzo, primero llegó a la alfombra con un vestido de flores que literalmente le cubría hasta la cabeza, hecho por la firma de Dolce & Gabanna: después usó un atuendo negro para subir al escenario y finalmente deslumbró con un look plateado para recibir uno de los premios más importantes: Grabación del año, dando un discurso conmovedor sobre la aceptación y agradeciendo a Beyoncé por ser su inspiración.