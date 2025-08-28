Llega con guitarra en mano

El cantante de origen mexicano Kevin Kaarl, que ha logrado conquistar con música folk a más de 100 millones de personas, logrado reproducciones entre Spotify, Youtube y Tiny Desk, llega el 30 y 31 de agosto al escenario del McAllen Performing Arts Center para beneplácito de sus seguidores.

El intérprete de “Te quiero tanto” y “Vámonos a marte” , es muy joven pero precio escuchando a Bob Dylan, José José y Cesaria Evora, la Diva de los Pies Descalzos Shakira y en ellos se inspiro.

El cantautor mexicano se hace acompañar siempre de su inseparable guitarra acústica y sus canciones son dulcemente melancólicas, como las de “Ultra Sodade” cuyo título surgió de la canción “Sodade” de Evora.

Sodade es una palabra del criollo caboverdiano que Evora tomó para cantar con mucho sentimiento las ausencias. Algo similar se puede escuchar en el tema que da título al álbum en el cual Kaarl tiene como invitado al rapero mexicano NSKQ.

TOQUE ELECTRÓNICO

A pesar de esta base emocional delicada, el álbum tiene piezas más rítmicas y con toques electrónicos que las producciones anteriores de Kaarl.

Para Kaarl es su tercer álbum tras “Paris Texas”, “Hasta el fin del mundo” y su EP “San Lucas”. En el caso de “Ultra Sodade” dedicó casi dos años en su producción.

Pero ahora se embarca en una gira por México y Estados Unidos y este fin de semana el público de Reynosa y El Valle de Texas lo tendrán más cerca que nunca.