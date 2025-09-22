Todo lo que debes saber para el concierto de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar ha tenido un año histórico en 2025. Después de ser el artista principal del Super Bowl LIX, sumar nuevos Grammys a su colección y arrasar con su gira en Europa y Norteamérica, el rapero llega a México para un show que marcará a sus fans.

Si planeas asistir, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el concierto de Kendrick Lamar en la Ciudad de México (CDMX), desde sus teloneros hasta cómo llegar al recinto.

El concierto, parte de la gira "Grand National Tour", se realiza este martes 23 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol. El recinto está ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco.

El show del rapero estadounidense comenzará en punto de las 9:00 PM, contando con los actos de apertura de Ca7riel y Paco Amoroso, los artistas argentinos que han revolucionado las redes sociales con su estilo único.

Si usas transporte público, la manera más rápida es el Metro CDMX. Toma la Línea 9 (café) y baja en Ciudad Deportiva, estación que te dejará a solo unos metros de la puerta 6, la entrada general al recinto.

Si prefieres viajar en coche, el Estadio GNP Seguros cuenta con varios estacionamientos en las puertas 7, 8, 9 y 15. Considera llegar con anticipación para evitar contratiempos y recuerda que el pago se realiza al momento de estacionar tu vehículo.

Aunque el setlist oficial no se ha publicado, en otras ciudades de la gira Kendrick ha interpretado éxitos como: "DNA", "Money Trees", "Alright", "King Kunta", "The Heart Part 5", "N95", "Not Like Us", "i" y "HUMBLE".

También podría incluir colaboraciones icónicas como "All the Stars" y "Kiss Me More" con SZA, que ya presentó durante el Super Bowl 2025.