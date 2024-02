Creyente de su música

Ciudad de México

Karina Rosee es fiel creyente de que al convertirse en productora de su propia música, su trabajo en las tornamesas tendrá su esencia y su sello característico.

"Producir mi propia música es la parte más importante y fundamental. Sé que muchos DJs no lo hacen y tampoco creo que esté mal. En mi caso, me gusta mucho hacerlo porque implica todo un reto, es muy complicado y muy difícil. Siempre lo he dicho: para mí, ser DJ ha sido muy fácil, aprender a tocar, y lo sigue siendo. La cuestión de meterme al estudio es otro nivel.

"He estudiado en escuelas con otros DJs productores mexicanos y de Holanda. Hemos buscado por todas partes para seguir aprendiendo porque realmente es una parte muy difícil y es la pieza más importante. Si algo me gustaría lograr como Karina Rosee es que la gente me reconozca por mi música y le guste", comentó la mexicana.

Originaria de Jalisco, la especialidad de Rosee es el hardstyle y rawstyle, géneros de la música electrónica que suelen considerarse como "rudos" porque tienen beats rápidos y fuertes.

Rosee se dio cuenta de su vocación en la música cuando tenía 14 años, ya que aprendió a tocar psycho en unos Pioneer 100S CD Players con sus amigos, como un pasatiempo. Sin embargo, su proyecto tomaría forma después.

"Empecé a meterme al medio de la electrónica, pero no lo hice profesionalmente porque estaba muy chica y no tenía la experiencia y el apoyo de un manager o un equipo de trabajo. En noviembre de 2013 fue cuando nació el proyecto de Karina Rosee, y de ahí para acá hemos conseguido mucho con un equipo de trabajo", recordó.

Rosee ha puesto el nombre de México en alto al alternar con DJs de la talla de Martin Garrix y Dimitri Vegas & Like Mike. También se ha presentado en festivales internacionales de China, como Play House, Tomorrow y Dr. Oscar; Midnight Mafia, en Chile, y en Europa, en Defqon 1 y Matrixx At The Park (Países Bajos) y The Qontinent (Bélgica).

"Siempre que tengo una presentación es un reto. Independientemente de que toque en México, siempre me pongo muy nerviosa. Al ir a tocar a otros países y continentes es muchísimo más la exigencia, pero, la verdad, se siente muy padre llegar al otro lado del mundo y que la gente me reciba bien", compartió.