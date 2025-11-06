Kanye West anuncia concierto en México para enero de 2026

El artista de hip-hop Kanye West, conocido actualmente entre sus seguidores como Ye, informó este jueves a través de su cuenta oficial de X, que realizará un concierto en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida, el rapero y exesposo de Kim Kardashian dará una presentación única en el país, en Monumental Plaza de Toros México de la CDMX, el próximo 30 de enero de 2026, bajo el nombre "Ye Live in Mexico".

¿Cómo adquirir boletos para el concierto?

Los primeros boletos podrán adquirirse en preventa, al registrarse en la página web https://yemexicocity.com/. Para acceder a esta preventa, deberás ingresar tus datos personales en la plataforma, tu correo electrónico vigente, seleccionar tu género y dar click en el botón de "Registrarme". Para verificar tu registro de manera exitosa, el sitio te arrojará el siguiente mensaje: "Tu registro está siendo procesado".

¿Cuál es la reacción de los fans ante el anuncio?

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, quienes luego de 17 años sin novedades sobre shows, dinámicas e interacciones con el rapero, celebran su visita a México y comparten su dicha en redes a través de divertidos memes. Entre la expectativa y la nostalgia, la audiencia mexicana compartió sus reacciones en distintas plataformas digitales, preparándose a lo grande para recibir con gran calidez y cariño al artista, quien no ha pisado tierras mexicanas desde 2008.

Algunos internautas hicieron referencia a las recientes polémicas del rapero americano, quien ha lanzado una serie de comentarios públicos, calificados bajo la etiqueta de "discurso de odio" en contra de la comunidad judía y otros grupos marginados. Lejos de las controversias, algunos fanáticos no pudieron contener las lágrimas ante la noticia y mostraron su deseo por escuchar la sentimental y reflexiva letra de "I Wonder", una canción que se ha posicionado como una de las favoritas del público debido a su temática sobre la ambición y la persecución de sueños.

Este concierto es una oportunidad que nadie quiere perderse, algunos usuarios piensan arriesgar su estabilidad económica con tal de asistir a este irrepetible show en vivo. La noticia ya recorrió todo el territorio mexicano, alertando a los fanáticos del rapero. La cancelación de los conciertos de Morrissey en Guadalajara y CDMX dejó con secuelas a la audiencia mexicana. ¿Se realizará este nuevo concierto en tiempo y forma? Lo averiguaremos dentro de muy poco tiempo.