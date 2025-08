Justin Timberlake reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, luego de enfrentar meses de problemas de salud durante su Forget Tomorrow World Tour, que concluyó recientemente en Estambul tras más de un año de presentaciones.

A través de redes sociales, el cantante, de 43 años, explicó que los síntomas debilitantes de esta enfermedad, como fatiga extrema y daño nervioso, afectaron su desempeño en varias fechas, lo que había generado inquietud entre sus seguidores.

“He estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme -no lo digo para que se sientan mal por mí-, sino para arrojar luz sobre lo que he enfrentado tras bastidores”, escribió en sus historias de Instagram.

AMOR AL ESCENARIO

El ex integrante de NSYNC confesó que al recibir el diagnóstico pensó en cancelar la gira, pero finalmente decidió continuar por el amor que siente por el escenario.

“Cuando recibí el diagnóstico, me quedé en shock”, contó, “me enfrenté a una decisión personal: ¿dejar la gira o seguir? Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Estoy muy contento de haber seguido adelante”.

El intérprete de “Can’t Stop the Feeling!” señaló que la enfermedad ha sido “extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente”, y expresó su deseo de hablar más abiertamente del tema para ayudar a otras personas que atraviesan lo mismo.

“Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad”, afirmó.

NO DETUVO LA GIRA

Además, reconoció que no solía hablar públicamente de cuestiones personales debido a su educación, pero en esta ocasión optó por ser transparente para evitar malentendidos y conectar con quienes enfrentan desafíos similares.

Forget Tomorrow arrancó en abril de 2024 en Vancouver y llevó a Timberlake por escenarios de Estados Unidos, Europa, México y Sudamérica, como parte de la promoción de su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was.

“A todos los que vinieron a verme, su energía y amor siguen humillándome. Me han hecho reír, sonreír, y cantar a todo volumen. Siempre llevaré esos momentos conmigo”, concluyó.