´El Puma´ pierde el rumbo

José Luis "El Puma" Rodríguez, con más de 60 años de trayectoria artística, se encuentra en el centro de un escándalo mediático tras ser expulsado de manera forzosa de un avión en Quito, Ecuador.

El tenso episodio, que se volvió viral de inmediato, ocurrió mientras el intérprete de "Agárrense de las manos" se preparaba para regresar a su residencia en Miami.

¿Qué ocurrió?

El incidente, registrado por otros pasajeros y difundido por "Al Rojo Vivo" de Telemundo, comenzó por un detalle menor que detonó una fuerte discusión con la tripulación. Testigos relataron que el encontronazo surgió cuando el artista colocó su maletín de manera incorrecta en el compartimiento superior, generando malestar entre el personal de cabina y algunos viajeros.

El problema escaló rápidamente cuando "El Puma", visiblemente incómodo, sacó su teléfono para grabar la situación. De pie, el artista manifestaba su inconformidad: "No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", explicó el cantante.

¿Cuál fue la respuesta de la tripulación?

El punto de quiebre se produjo con la aparición del capitán de la aeronave, quien puso fin al debate con una orden enérgica y severa: "¡Desembarque de mi avión ahorita!". El capitán insistió en que el cantante había estado "muy mal con nuestros tripulantes aquí" y le prohibió continuar filmando.

Ante la vehemencia de la orden, José Luis Rodríguez se vio obligado a retirar su equipaje y abandonar la aeronave, terminando una situación tan insólita como tensa.