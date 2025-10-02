Muy bien interpretado

Para interpretar a Bruce Springsteen en la pantalla grande, Jeremy Allen White no solo tuvo que aprender a tocar la guitarra y a cantar, también tuvo que dejar de lado la imagen del ídolo musical para acercarse a él como un ser humano.

El actor, ganador del Globo de Oro, el Emmy y el SAG Award por The Bear, protagoniza Springsteen: Música de Ninguna Parte, filme que se estrenará el 24 de octubre en México y que fue presentado este fin de semana en Nueva York.

"Inicié en un lugar de miedo, sabía que tenía que comprometerme con Scott, y siempre fue lo mejor; amé el guión y quería hacer este trabajo.

NADA FÁCIL

"Sé lo amado que es Bruce, la relación tan íntima que hay entre fans y músicos es gigantesca, y como músico, Bruce tiene una relación muy única con sus fans, y eso lo analicé varias veces; creo que al inicio estaba preocupado por ideas muy exteriores", comentó Jeremy Allen White en conferencia de prensa.

En la videoconferencia, el actor estuvo acompañado por el director y guionista Scott Cooper, así como por Jeremy Strong, quien interpreta a Jon Landau, manager y productor de Springsteen.

La charla fue moderada por Warren Zanes, autor de "Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen´s Nebraska", libro que inspiró la película y que narra la creación del disco más controversial de "El Jefe".

ESCUDRIÑA SU VIDA

"Mi pensamiento primario fue sacar a Bruce de ahí y dejar que me dejara ser yo, meterme a la temporada de 1981 y 1982; ver a un hombre solo en su casa, regresando de un tour, escudriñando lo que sucede en su vida, en sus pensamientos.