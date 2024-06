Jennifer Lopez, "aliviada" por cancelar su gira, a pesar de críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer López está haciendo un espacio en su apretada agenda artística para tomarse un descanso de sus compromisos profesionales y disfrutar de un tiempo con su familia. La actriz y cantante ha decidido cancelar su esperada gira "This is me... live tour", lo que ha dejado a algunos de sus fanáticos decepcionados.

Durante el fin de semana, la intérprete de "On the Floor" anunció que no celebraría su extensa trayectoria y su más reciente álbum. El tour tenía planeado su inicio el 26 de junio en Orlando, visitando diversas ciudades de Estados Unidos. Además, representaría el regreso de la intérprete a los escenarios desde su última gira en 2019, "It´s My Party Tour".

En la página oficial de la gira, se emitió un comunicado explicando que Jennifer está "tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos". Asimismo, expresó sentirse devastada por lo sucedido y prometió un eventual reencuentro con sus seguidores.

"Estaremos todos juntos nuevamente. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima...", prometió.

El pronunciamiento también ocurre en medio de los rumores que rodean a la famosa y su matrimonio con el actor Ben Affleck, ya que se presume que están enfrentando una crisis amorosa, incluso dejando de vivir juntos desde hace algún tiempo. Sin embargo, a lo largo de los meses, han vuelto a ser capturados juntos en público, generando confusión entre los seguidores.

Ahora, una fuente cercana a la pareja comentó a la revista "People" que aunque la cantante no está contenta por cancelar sus conciertos de verano, reconoce que esto es importante para su núcleo. "La vida es muy intensa en este momento. Aunque está triste por cancelar la gira, también se siente aliviada. Necesita cuidarse", dijo la fuente.

Por otra parte, su equipo apoya la decisión: "Fue una situación que su equipo alentó. Todos apoyan que se concentre en su familia en este momento", añadió.

Tras la cancelación de la gira, López enfrentó una ola de acoso por parte de internautas. Incluso la mexicana Eiza González, quien está haciendo carrera en Hollywood, salió en defensa de la estrella. "No tenemos idea de lo que la gente está experimentando", remarcó González. "Las personas son humanas, cometen errores y algunas tienen cosas personales sucediendo mientras también tienen que ser constantemente perfectas a los ojos del público. Lo mejor que podríamos estar haciendo ahora es ser amables".

Otra de las especulaciones en torno a la cancelación es que el tour no tuvo el recibimiento esperado por parte de los fanáticos y no se vendieron suficientes boletos. Sin embargo, "TMZ" reportó que esto sería falso, ya que, con el paso de los días, la venta de las entradas iba en aumento.