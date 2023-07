Mezcla de jazz y rock

CIUDAD DE MÉXICO

El trío de Thom Yorke y Jonny Greenwood, de Radiohead, así como el baterista Tom Skinner, de Sons of Kemet, interpretó temas de su álbum debut "A Light for Attracting Attention" incluidos "Thin Thing", "Free In The Knowledge" y "Skrting On The Surface" así como uno más reciente "Under Our Pillows" y un original de Yorke, "Feeling Pulled Apart by Horses".

El auditorio no estaba a lleno total pero sí tuvo mucho ambiente, pues en la sección frontal se retiraron las butacas para permitir que los asistentes se movieran con libertad. Durante el concierto Yorke casi no habló y sólo dijo muchas veces "gracias" en español. Yorke y Greenwood tocaron el piano en diferentes momentos.

The Smile, una banda que fusiona rock, jazz y post punk, se creó durante la pandemia cuando Greenwood hacía riffs en su guitarra y Yorke se dispuso a acompañarlos con grabaciones con su voz. Desde entonces se han presentado en concierto en Los Ángeles, el Festival de Jazz de Montreux y realizaron un concierto "Tiny Desk" de NPR.