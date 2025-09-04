Lady Gaga expone misticismo de Xochimilco en "The dead dance"

La famosa "isla de las Muñecas" en los canales de Xochimilco esta semana resurgió y se catapultó en el panorama internacional porque fue la locación para grabar un videoclip "The dead dance" de la cantante Lady Gaga, tema de su más reciente álbum "Mayhem" (2025). La canción también forma parte del preparto musical de la segunda temporada de la serie "Merlina", ambos dirigidos por Tim Burton.

"La isla de las muñecas" está escondida entre los canales y embarcaderos del litoral al sur de la ciudad, que destaca por estar repleto de cabezas y miembros separados de muñecas que su simple existencia sumerge en misterios y leyendas urbanas a la capital del país.

Según la leyenda, una chica murió ahogada enredada entre los lirios y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de un remero llamado Don Julián, desde entonces, el espíritu de la desafortunada mujer quedó anclado en el lugar y eso lo atemorizaba, para ahuyentarla, comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía en los canales del lago. Él aseguraba que estaban ahí para ahuyentar a los espíritus.

Julián Santa Barrera, quien falleció en el 2001, era la persona detrás de esta escalofriante isla que se ha convertido en el escenario idóneo para que Lady Gaga desatara su particular estilo artístico al que se le sumó el universo tétrico de Tim Burton, sumiendo a la isla en una película en blanco y negro al mero estilo del director estadounidense o a clásicos del cine de zombies como "The night of the living dead" (George A. Romero 1968).