Directora de la Orquesta Sinfónica de la UAT dirige concierto con Julieta Venegas

La directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT), Inés Rodríguez Pedraza, participó en el 53 Festival Internacional Cervantino, donde dirigió un concierto sinfónico, en la emblemática Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, acompañando a la cantante Julieta Venegas.

Durante la presentación, la talentosa directora tamaulipeca, egresada de la Facultad de Música de la UAT, condujo con maestría a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en un espectáculo que fusionó la música clásica con los ritmos contemporáneos de la cantante Julieta Venegas.

¿Qué ocurrió en el concierto?

El concierto fue aplaudido por el público del Cervantino, uno de los festivales culturales más importantes de Latinoamérica, que este año volvió a reunir a exponentes nacionales e internacionales de las artes. "Es un gusto hacer este tipo de eventos, donde la música clásica se fusiona con la música popular y comercial. Estamos representando a la Universidad, a la Facultad de Música y a la OSUAT; estar en el escenario con una gran artista como Julieta Venegas es un gran honor", expresó Rodríguez Pedraza previo al evento.

El público asistente mostró su entusiasmo y aprecio por la fusión musical presentada, destacando la calidad de la interpretación y la dirección de Inés Rodríguez Pedraza. Este tipo de eventos resalta la importancia de la música en la cultura y el arte, promoviendo el talento local en escenarios de renombre.

La participación de la Orquesta Sinfónica de la UAT en el Festival Internacional Cervantino no solo representa un logro para la institución, sino también una oportunidad para fortalecer la presencia de la música clásica en el ámbito cultural de México. La dirección de Inés Rodríguez Pedraza es un ejemplo del compromiso de la universidad con la educación artística y la promoción de sus egresados.