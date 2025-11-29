Se unen en apoyo estrellas del K-pop

La banda de K-pop aespa y otras estrellas del pop surcoreano anunciaron una serie de donaciones para apoyar a las víctimas de un incendio en un conjunto de apartamentos en Hong Kong que cobró la vida de al menos 128 personas, en una de las tragedias más mortales de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

El grupo femenino aespa afirmó que donará 500.000 dólares de Hong Kong (64.000 dólares estadounidenses) a la Cruz Roja de Hong Kong, según una publicación en su cuenta oficial de Weibo. "Expresamos nuestro más profundo pesar por esta desgarradora noticia", escribió la banda.

¿Cuál fue la respuesta de los grupos involucrados?

Stray Kids prometió 1 millón de dólares de Hong Kong (129,000 dólares estadounidenses) a través de World Vision Hong Kong para dar alojamiento temporal y otro tipo de apoyo a los niños y residentes afectados. "Todos nos sentimos muy consternados al escuchar la desafortunada noticia de Hong Kong", manifestó el grupo.