Louis Tomlinson anuncia "Imposter"

Los amantes del pop están de fiesta, pues el cantante y compositor británico, Louis Tomlinson -antes integrante de One Direction-, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Imposter".

A través de una publicación en sus redes sociales, Tomlinson dio a conocer la portada de la canción y anunció que el sencillo saldrá el próximo martes 20 de enero. "Mi próximo sencillo, 'Imposter', saldrá el 20 de enero. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!".

¿Qué detalles se conocen sobre el sencillo Imposter?

Como era de esperarse, las y los fanáticos del cantante acudieron a redes sociales para expresar sus emociones por el lanzamiento de "Imposter", dejando una ola de memes. Las y los usuarios y fanáticos del compositor comentaron sobre su emoción y sus ansias por escuchar el nuevo sencillo.

Reacciones de los fanáticos ante el anuncio de Tomlinson

Otros hicieron referencia al anuncio simultáneo de Tomlinson y su amigo y excompañero de One Direction, Harry Styles, quien lanzará su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocassionally". Algunos internautas captaron este fenómeno de Instagram, donde los actualmente, cuatro exmiembros de One Direction, subieron contenido a sus historias.

Simultaneidad en lanzamientos de Tomlinson y Styles

Por su parte, otros usuarios comentaron que ya están listos para bailar y cantar a todo volumen la nueva canción de Tomlinson. Asimismo, algunos usuarios hablaron de su emoción por las apariciones públicas que hará el cantante, en sus esfuerzos por promover el nuevo sencillo.