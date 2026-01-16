Concierto de Avenged Sevenfold: recomendaciones clave

El concierto de Avenged Sevenfold, parte del "Life Is But A Dream... Latin America Tour", se realizará este sábado en el Estadio GNP de la Ciudad de México; si planeas asistir o comprar boletos de última hora, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el evento.

Vale la pena recordar que este show corresponde a la reposición del concierto que la banda de metal moderno, originaria de Huntington Beach, California, tuvo que cancelar en 2025, cuando estaba programado para realizarse en el Estadio Harp Helú.

Horarios confirmados para el concierto

El concierto comenzará desde temprano el sábado 17. Aunque Avenged Sevenfold subirá al escenario en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el evento contará con varias bandas abridoras que se encargarán de encender el ambiente, comenzando con la agrupación nacional Electrify. Estos son los horarios completos:

16:00 hrs – Apertura de puertas

16:45 hrs – Electrify

17:30 hrs – Mr. Bungle

18:30 hrs – Scars on Broadway

19:30 hrs – A Day to Remember

21:00 hrs – Avenged Sevenfold

Cómo llegar al Estadio GNP

Llegar al Estadio GNP es sencillo; todo dependerá del medio de transporte que elijas. Puedes hacerlo en automóvil, taxi o transporte público, aunque si decides ir en coche, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar de estacionamiento.

Para quienes opten por el transporte público, la alternativa más práctica es el Metro de la CDMX; basta con transbordar a la Línea 9 (café) y descender en la estación Ciudad Deportiva, cuya salida se encuentra a unos pasos del acceso al recinto.

Objetos permitidos y prohibidos en el evento

Como en todo evento masivo, existe una lista de objetos permitidos y otros que están prohibidos dentro del Estadio GNP. A continuación, te dejamos el detalle:

Bolsas pequeñas o cangureras.

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC en dimensiones reducidas.

Gel antibacterial en envase pequeño (hasta 100 ml).

Bloqueador solar en presentación pequeña.

Tapones para oídos y artículos de higiene personal cerrados.

Lentes de sol, gorras o sombreros.

Toallas femeninas o tampones en empaque cerrado.

Cámaras no profesionales (instantáneas o desechables).

Medicamentos con receta médica vigente.

Mochilas grandes, tote bags amplias o bolsas voluminosas.

Cámaras profesionales, equipo de grabación, trípodes o accesorios fotográficos avanzados.

Tablets, laptops u otros dispositivos electrónicos grandes.

Alimentos, bebidas o envases de cualquier tipo.

Armas, objetos punzocortantes o artículos que representen riesgo.

Aerosoles, pirotecnia u objetos contundentes.

Cigarrillos electrónicos (vapes), cigarros y encendedores.

Drogas.

Medicamentos de venta libre.

En resumen, esto es todo lo que debes saber para asistir al concierto de Avenged Sevenfold en la CDMX; actualmente, aún hay boletos disponibles con precios que van de mil 227.50 a 2 mil 963.50 pesos mexicanos.