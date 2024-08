Actuará H.E.R. en ceremonia de Clausura de Juegos Olímpicos

PARÍS. — H.E.R. actuará durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París.

Se espera que la galardonada con cinco Grammy cante el himno nacional de Estados Unidos en vivo en el Stade de France como parte del preámbulo para los Juegos de Verano de Los Ángeles en 2028.

H.E.R. ha ganado el Oscar, el Emmy y el Grammy durante su condecorada carrera. La californiana de 27 años ganó el Grammy a la canción del año en 2021 por su himno de protesta "I Can't Breathe".

En el mismo año, se llevó a casa el Premio de la Academia a mejor canción original por la conmovedora "Fight for You" de la banda sonora de "Judas and the Black Messiah" ("Judas y el mesías negro") en los Oscar. H.E.R. coescribió ambas canciones. La cantante colaboró igualmente en la música y el elenco de voces de la serie animada de Netflix "We the People", que le valió un premio en los Emmy Infantil y Familiar.

H.E.R. protagonizó la adaptación de "The Color Purple" ("El color púrpura") que fue producida por Oprah Winfrey y Steven Spielberg en 2023. Hizo una aparición como artista invitada junto a Usher en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero.

Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos por tercera vez. Anteriormente, la ciudad recibió los juegos en 1984 y 1932. Será la primera vez que la ciudad sea sede de los Juegos Paralímpicos.