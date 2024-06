Triunfan en Monterrey, N.L.

Para cerrar con broche de oro sus presentaciones en México, el grupo Insignia y Adán Pardo y su Mariachi Tierra Brava tuvieron su último concierto en el Pilo´s Bar, en Guadalupe, Nuevo León el pasado miércoles 12 de junio.

En esta ocasión invitados por Pilo Elizondo tuvieron la oportunidad de estar en el escenario de la Catedral de la Música Norteña, como se le conoce al Pilo´s Bar, dónde presentaron su tour "Entre copas y compas".

Con un repertorio armonizado con estilo de Norteño banda y mariachi, se escuchó No me se rajar, Paloma Negra, Enséñame a olvidar, Hay unos ojos, Siete Mares, Tengas Miedo, Botellitas, No hay novedad, Cumbia Morena, Total ya se fue, Cuatro caminos, Acá entre nos, La Diferencia, Tragos Amargos, El Rey, Volver volver, México Lindo y querido entre otras.

La arman en grande en tierras regias y comparten con Miguel Rodríguez, vocalista de grupo Toppaz.

Un momento muy especial fue cuando Pilo Elizondo compartió escenario e interpretaron temas como la Puerta Negra y el Jefe de jefes; una gran sorpresa para los jóvenes músicos fue la el palomazo con Miguel Rodríguez, vocalista de grupo Toppaz, con quién interpretaron temas como Celoso, Amándote, Triste y Solitario entre otros.

Con un lleno total del lugar emblemático en tierras regiomontanas, se despidieron con el Corrido de Monterrey.

Grupo Insignia junto con Adán Pardo y el Mariachi Tierra Brava iniciará su gira por Colombia el próximo 26 de junio y concluirán el 15 de julio, de antemano sabemos que las agrupaciones originarias de Reynosa, tendrán un excelente desempeño por tierras colombianas, poniendo en alto el nombre de nuestra ciudad.