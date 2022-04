Grandes espectáculos iluminaron el escenario

También el rapero Lil Nas X, deleitó al público con "Dead Right Now", "MONTERO (Call Me By Your Name)" y finalizó con "Industry Baby".

Y BTS tomaron el escenario del MGM Grand para cantar su éxito "Butter", mientras J Balvin también apareció para cantar sus temas.

Billie Eilish emocionó con "Happier Than Ever" y mostró sus matices vocales y así como ellos muchos desfilaron anoche por el escenario de los Grammys.

Billie Eilish.

Lil Nas X.

Olivia Rodrigo.

J Balvin.