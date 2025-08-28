Sigue con éxito en EU

El cantante colombiano Manuel Turizo, actuará el próximo 14 de septiembre en Payne Arena de Hidalgo, Texas donde llega con su gira 201 World Tour.

En este concierto Turizo mostrará sus canciones ante el público, la gira es producida por CMN Events en colaboración con su sello discográfico La Industria INC. El concierto es uno de los eventos musicales más esperados del 2025 en El Valle de Texas y promete un show con producción renovada, diseño de escenario de alto nivel y una experiencia única para los fans.

Este ídolo del pop urbano, continua con gran éxito su gira por Estados Unidos, logrado ¡sold out! En donde se presentaba, y sabemos que Hidalgo, Texas no será la excepción, pues tiene muchísimos fanáticos en ambos lados de la frontera.

El público de Reynosa y El Valle de Texas disfrutará de canciones de su nuevo álbum 201 así como todos sus éxitos, que sin duda serán cantados al unísono con el cantante.

NUEVA ETAPA

Conocido por éxitos como ‘La Bachata’, ‘Una Lady como tú’, ‘La Nota’ o ‘En Privado’, Manuel Turizo ha logrado consolidarse como una de las voces más relevantes de la música latina contemporánea. En esta nueva etapa, el colombiano “apuesta por un espectáculo inmersivo y autobiográfico, inspirado en su disco ‘201’, en el que el público será testigo de una experiencia única dentro del universo íntimo del artista: su propio Apartamento 201”.

FUSIONA GÉNEROS

‘201’ es el cuarto álbum de estudio de Manuel Turizo en el que explora nuevos horizontes musicales, fusionando géneros como el merengue, la bachata, la balada y la electrónica, y dejando claro su capacidad para reinventarse.