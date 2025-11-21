Rompe récord con su gira

The Weeknd, uno de los artistas más populares del momento, hizo historia al convertirse en el artista masculino con la gira más lucrativa de todos los tiempos, rompiendo cifras récord en la venta de boletos.

De acuerdo con datos de Variety, el cantante ha logrado vender más de 7.5 millones de boletos y recaudar más de mil millones de dólares en los 53 conciertos de su gira "After Hours ´Til Dawn Tour", que comenzó en 2022.

¿Qué países ha visitado The Weeknd?

El intérprete de "Out of Time" ha recorrido diversos países de Norteamérica, América Latina, México, Reino Unido y Australia, agotando entradas en más de 40 fechas y presentándose con éxito en estadios y recintos de gran capacidad.

En 2023, The Weeknd visitó México con cuatro fechas: una en el Estadio BBVA de Monterrey, otra en el Estadio Akron de Guadalajara y dos presentaciones en el entonces Foro Sol de Ciudad de México. Durante sus conciertos en el país, el multipremiado artista interpretó canciones de sus álbumes "After Hours" (2020) y "Dawn FM" (2023), con un espectáculo cargado de emoción que logró sold out en todas sus fechas.

¿Qué impacto ha tenido la gira en causas sociales?

A lo largo de la gira "After Hours ´Til Dawn", la estrella ha donado más de 8.5 millones de dólares al Fondo Humanitario XO y a Global Citizen, y parte de sus ingresos seguirá apoyando al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).

El 20, 21 y 22 de abril de 2026, The Weeknd regresará una vez más a la CDMX, donde cerrará definitivamente su capítulo artístico bajo ese nombre para comenzar una nueva etapa como Abel Tesfaye, luego de consolidarse como el artista más popular del mundo con más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según Guinness World Records.