Genera caos venta de boletos de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO

Swift, quien recientemente lanzó el álbum Midnights, comenzará en marzo su The Eras Tour. Hasta el momento ha anunciado 52 fechas, todas en estadios de Estados Unidos, aunque planea revelar próximamente más conciertos en otros países.

De acuerdo con Variety, los primeros reportes sobre fallas en el funcionamiento del portal de Ticketmaster comenzaron alrededor de las 8:30 horas (tiempo de México), aunque el momento en el que hubo más casos fue más de dos horas después, a las 10:36.

Luego de que múltiples cibernautas expresaron su frustración por conseguir boletos, la compañía publicó en redes sociales que la demanda para los shows había sido inédita.

"Millones de personas han ingresado para comprar boletos para la preventa TaylorSwiftTix. Se han vendido cientos de miles. Si ya has conseguido tus entradas, ya tienes todo listo.

"Si estás en la fila virtual, por favor aguanta. Las filas se están moviendo y estamos trabajando para que los fans pasen lo más rápido posible", dice el texto de la compañía.

Asimismo, para evitar más problemas, las preventas para algunos conciertos en la costa oeste del país fueron aplazadas por algunas horas.

Según The Guardian, algunos boletos para la gira aparecían en sitios de reventa por precios de hasta 22 mil dólares (427 mil pesos).

The Eras Tour será la primera gira de Swift desde el Reputation Stadium Tour, que se llevó a cabo en 2018. La cantante de "Cardigan" había anunciado en 2019 una gira llamada Lover Fest, que planeaba comenzar en abril del año siguiente. Sin embargo, el tour fue pospuesto y luego cancelado debido a la pandemia de Covid-19.

Este fin de semana la cantautora fue la gran ganadora de los MTV Europe Music Awards, donde se llevó cuatro premios, incluyendo Mejor Artista.

Asimismo, fue nominada a cuatro Grammys, entre ellos Canción del Año "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" y Mejor Canción Country ("I Bet You Think About Me (Taylor's Version)").