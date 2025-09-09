Con estrella en Paseo de la Fama de Canadá

A partir de este lunes, la estrella del Paseo de la Fama de Canadá del TIFF, lucirá brillante y llena de vida y más a la vista de la gente en King Street.

Aunque desde el jueves que se hizo la develación oficial que incluye al Festival Internacional de Cine de Toronto en el popular paseo de la fama de los “orgullos canadienses”, será a partir de este lunes que se presuma como debe.