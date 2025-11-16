Bandas icónicas marcan el tercer día del festival Corona Capital

El último día del festival de música Corona Capital 2023 arranca con una contradicción que solo la Ciudad de México sabe ofrecer: un sol insistente que ilumina el Autódromo Hermanos Rodríguez y, al mismo tiempo, un aire frío que obliga a más de uno "enchamarrarse" aunque el cielo esté despejado.

Es domingo, la recta final del festival, y tras dos días de fiesta, música y energía desbordada, ya se siente el cansancio de los sobrevivientes a las eternas filas y las multitudes.

Pero también hay algo más: la nostalgia millennial. La clase del 2000, esa que creció entre "discos quemados", foros de MySpace y el estilo emo, y que saben que hoy es día gracias a las presentaciones de Deftones, AFI, Weezer, Men I Trust, Of Monsters and Men y, por supuesto, Linkin Park... todas ellas bandas que formaron parte del soundtrack de su adolescencia.

¿Cómo es el ambiente en el festival?

A diferencia de los días anteriores, esta tarde el Autódromo no luce atiborrado. Si bien, varios grupos de amigos ya caminan por las explanadas, con una cerveza en mano y presumiendo los nombres de sus ídolos enmarcados en sus playeras; los más experimentados se resguardan en los bares cercanos.

En los alrededores, la escena también es inusual: las calles que suelen estar llenas de puestos no oficiales de mercancía, ahora se ven despejadas, apenas aparecen un par de mantas donde se exhiben playeras con las impresiones de Linkin Park, Deftones y AFI que mezclan creatividad con piratería.

¿Qué ofrece la programación musical?