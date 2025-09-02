Emmanuel ambientará la noche del Grito en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags

Este 15 de septiembre, las puertas de Palacio de Gobierno se abrirán para recibir a las familias con deliciosos antojitos típicos y en la Plaza Principal se contará con la presencia estelar del cantante Emmanuel.

En los festejos patrios por el 215 Aniversario de la Independencia de México se ofrecerán diversas actividades gratuitas para toda la familia.

A partir de las 15:00 horas en la Plaza Patria se llevará a cabo una verbena popular con antojitos gratis, presentaciones de danza folclórica, mariachi en vivo y otras sorpresas, anunció el Gobierno del Estado.

La gobernadora Teresa Jiménez Esquivel encabezará la ceremonia del Grito a las 10:00 de la noche; enseguida será el espectáculo de pirotecnia y luego la presentación de Emmanuel.

Se espera la asistencia de aproximadamente 23 mil personas a la celebración patria.

En el concierto habrá un espacio especial destinado a las personas adultas mayores o que tengan alguna discapacidad para que puedan disfrutar el espectáculo con mayor comodidad.

Corporaciones de Seguridad implementarán un operativo especial durante toda la celebración.

El 16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, se realizará el tradicional desfile cívico-militar sobre la avenida Francisco I. Madero en el centro de la ciudad.