Félix Rosario fallece a los 54 años durante un vuelo

Con gran conmoción la industria de la música latina se despidió del cantante Félix Rosario, conocido como "tu negrito consentido" quien falleció a los 54 años el pasado 14 de enero dentro de un avión.

¿Qué complicaciones de salud sufrió Félix Rosario?

El vuelo en el que viajaba iba de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con destino a Nueva Jersey, Estados Unidos donde presuntamente recibiría atención médica por complicaciones de salud.

De acuerdo con declaraciones de Miguel de Jesús Rodríguez, amigo del intérprete, quien confirmó la noticia a medios locales y detalló que minutos antes de su deceso, el cantante de origen dominicano se quejó por un fuerte dolor en el pecho. Asimismo, detalló que en días pasados había presentado la misma molestia, por lo que su madre lo convenció de recibir atención médica en el extranjero.

Detalles sobre el fallecimiento del cantante

El cantante y compositor era famoso por temas como "El Gatico", "Déjame Volver" y "Ya me Estoy volviendo loco", además su gran carisma arriba del escenario lo llevó a ser un gran exponente de la bachata en República Dominicana.

A pesar de que su género principal era la bachata, los ritmos latinos sobresalían dentro de repertorio en sus presentaciones en vivo, donde el cariño con el público se hacía presente en cada melodía.

Impacto de Félix Rosario en la música latina

Félix Rosario dejó una huella imborrable en la música latina, siendo un referente para muchos artistas y un querido por sus seguidores.