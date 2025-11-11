Junior H en CDMX: fechas, sede y ajustes por el América-Rayados

Junior H regresa a la Ciudad de México con una energía imparable dentro de la música regional urbana. Inicialmente se habían programado dos conciertos dentro de su Sad Boyz Tour, pero la respuesta del público convirtió las presentaciones del 29 y 30 de noviembre en la Plaza de Toros "La México" en un fenómeno: los boletos se agotaron en menos de tres horas.

La demanda fue tan alta que el artista anunció una tercera y última fecha, sumando un nuevo capítulo a su creciente historia en la capital.

¿Cuáles son las fechas confirmadas?

Las presentaciones de Junior H en CDMX serán:

Sábado 29 de noviembre

Domingo 30 de noviembre

Sábado 13 de diciembre (nueva fecha)

Las dos primeras fechas forman parte del tramo más intenso del Sad Boyz Tour, mientras que la tercera llega como respuesta al entusiasmo del público. Los fans no solo agotaron los boletos para la primera noche, sino que repitieron la hazaña con la segunda.

Los eventos se realizarán en la Plaza de Toros "La México", ubicada en Augusto Rodin 130, colonia Ciudad de los Deportes. Este recinto ya ha sido testigo del alcance del artista, quien en 2023 también logró dos sold outs consecutivos.

¿Qué caracteriza la nueva era musical de Junior H?

Este año, Junior H regresa con su era musical más madura: $AD BOYZ 4 LIFE II, una propuesta que mezcla nostalgia, corridos tumbados y sensibilidad urbana, conectando con la generación joven. En solo seis años, pasó de ser una revelación del regional urbano a llenar recintos gigantescos como el Foro Sol, la Plaza México y escenarios principales en festivales como Arre 2024 y Coachella.

¿Cómo afectará el partido América vs Rayados a los conciertos?

Las fechas del 29 y 30 de noviembre coinciden con el partido de vuelta de los cuartos de final entre América y Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que generó algunos ajustes logísticos. La Alcaldía Benito Juárez no puede autorizar dos eventos masivos simultáneos sin separación de tiempo adecuada, por lo que se están coordinando horarios para evitar conflictos. El concierto de Junior H no corre riesgo y mantendrá sus horarios. La directiva del América busca cerrar el partido a más tardar a las 17:00 horas, con preferencia por las 16:00, para garantizar que no haya cruces operativos, o en dado caso llevarlo a Puebla.

¿Qué se espera del Sad Boyz Tour 2025?

El Sad Boyz Tour 2025, producido por Music Vibe, recorrerá 13 ciudades con 15 fechas entre noviembre y diciembre. Es una de las giras más grandes y exitosas del año en México y la más ambiciosa en la carrera de Junior H.