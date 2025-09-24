Carin León rompe récords en fila virtual de Ticketmaster

Carin León, el exponente del regional mexicano, logró colapsar Ticketmaster en Estados Unidos, con más de 500 mil personas esperando en línea para adquirir entradas para sus conciertos en Las Vegas.

Con una capacidad de 20 mil personas por show, el artista agotó en tiempo récord las entradas, a pesar de que faltaba más de un año para la fecha de los conciertos.

Solo unos pocos fans lograron asegurar sus boletos durante la preventa de Ticketmaster.

¿Quién es Carin León?

Óscar Armando Díaz de León Huez, conocido artísticamente como Carin León, es una de las figuras más relevantes del regional mexicano en la última década.

Inició su carrera como integrante de "Los Reales de Colima" y ha logrado combinar la música tradicional con toques modernos, conectando con jóvenes y adultos por igual.

En plataformas como Spotify, Carin León cuenta con más de 27 millones de seguidores, mientras en YouTube sus videoclips como "Si tú me vieras" tienen más de 26 millones de vistas.

Contemporánea por Boca Chueca, Vol. 1 (2024) y Artista Masculino del Año – Música Mexicana en Premios Lo Nuestro, entre otros.

Su éxito con canciones como "Despídase bien" y sus baladas románticas han consolidado un vínculo fuerte con sus seguidores.

Las entradas para sus conciertos programados en el Sphere de Las Vegas, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, se agotaron apenas una hora después de abrir la venta. Esto llevó al artista a anunciar nuevas fechas.

Nuevas fechas en Las Vegas

Debido a la alta demanda, donde más de medio millón de personas colapsó la fila virtual de Ticketmaster, Carin León sumó tres nuevas fechas en el Sphere de Las Vegas: 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.

La venta general será a partir del viernes 26 para las nuevas fechas, por lo que los fans tendrán que esperar desde tempranas horas para alcanzar a comprar sus entradas.