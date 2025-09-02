Julión Álvarez se presentará gratis este 15 de septiembre en Puebla

El Gobierno de Puebla presentó algunos de los eventos culturales a llevarse a cabo en el estado durante el mes de septiembre, entre los que destacan la presentación de artistas en los festejos por el Día de la Independencia y exposiciones temporales en la Biblioteca Palafoxiana y en el Museo Internacional de Barroco, como parte del "impulso de la transformación social mediante la preservación y difusión del patrimonio cultural de México y Puebla".

En conferencia de prensa, el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, informó que, durante los festejos por el Día de la Independencia el próximo 15 de septiembre, se presentará el cantante Julión Álvarez para amenizar la verbena popular.

Por su parte, María José Farfán Ortega, directora de Museos de Puebla, explicó que las exposiciones previstas en los recintos culturales "son parte de la encomienda de ser parte de un acervo que se muestre al mundo, no solamente local".

"En la Biblioteca Palafoxiana hay libros que nunca antes fueron vistos y expuestos, aún a través de una vitrina, tan cerca de un visitante. Es una biblioteca que tiene un acervo de más de 45, 000 volúmenes entre manuscritos, incunables, publicaciones y es una gran experiencia", agregó.

Sobre las exposiciones en el Museo Internacional del Barroco, detalló que, por primera vez, se expondrá la obra de José Luis Cuevas, que, dijo, "es una colección tanto de privados como de su esposa Beatriz del Carmen, que reúne obras que datan de 1986 a a 2017, lo cual es un gran atractivo".

Aunado a ello, indicó que, de la mano con la Fundación Gala Salvador Dalí, presentarán la exposición "Desafío Dalí: ¿Qué sabes de mí?" del pintor Salvador Dalí, la cual, señaló, "es un concepto de vanguardia, tecnología de punta y una experiencia increíble, con más de 100 obras del artista en una fidelidad increíble".

En ese sentido, agregó que dicha exposición sólo fue expuesta previamente en Barcelona, Madrid y Brasil, y actualmente en México, donde Puebla será la primera sede, luego Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro.

En su participación, Michelle Talavera Herrera, directora del Centro de Parques y Convenciones, destacó la inauguración de la Expo Abarrotera Nacional en la entidad, donde, sostuvo, se reúnen más de 300 marcas nacionales e internacionales y deja una derrama económica de 40 a 45 millones de pesos y más de 60 mil millones de pesos en transacciones.

Además, adelantó que durante septiembre se llevará a cabo la Latino Gastronomic en el Auditorio Metropolitano, así como conciertos, obras de teatro, festivales y ciclos de cine al aire libre, entre otros.

Durante su intervención, Alejandra Pacheco, secretaria de Arte y Cultura, abundó que del 21 al 28 de septiembre se celebrará la edición número 60 del Festival Huey Atlixcáyotl, donde, subrayó, se realizarán actividades culturales durante una semana, como exposiciones, talleres, conferencias, pláticas, entre otras.