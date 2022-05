Están de regreso

New Kids on the Block han vuelto este 2022 a los escenarios, tras años de ausencia y sus fans ya esperan con ansias las fechas pactadas en su gira por los Estados Unidos.

New Kids on the Block, llegarán el viernes 20 de mayo a Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas.

New Kids on the Block, volverá al Valle de Texas parte de su tour Mixtape y será el viernes 20 de mayo que se presenten en El Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas y donde estarán acompañados de otros artistas como Rick Ashley, En Vogue y Salt-N-Pepa.

El público de ambas fronteras será quien reciba a Jordan, Jonathan, Danny, Donnie y Joe.

PURA NOSTALGIA

Sin duda será un concierto de la nostalgia, para aquellas fans que disfrutaron canciones como "Hangin Tough", "Step by Step", "Please don´t go Girl" y otras más.

New Kids on the Block es un grupo pop que logró un gran éxito en los noventas, años después volvieron a reencontrarse para hacer giras y grabar discos.

La boyband visitará recintos en distintas ciudades como Washington, Nashville, Dallas, Los Ángeles, Atlanta y Edimburg, Texas, además contará con tres invitados especiales. Estos shows llevarán al público a través de todas las emociones con cada una de las interpretaciones ya preparadas.

50 FECHAS DE SHOWS

El tour titulado "MixTape" contempla un total de 50 fechas y arrancó el pasado 10 de mayo y se extenderá hasta el 23 de julio con un recital en el Capital One en Washington.

La agrupación esta ansiosa por llevar a otro nivel a todos sus fanáticos en el MixTape Tour 2022".

ESTÁN POR LLEGAR

Una de las boybands más populares durante la década de los ´90 está de regreso. New Kids on the Block vuelve a los escenarios con una gira de conciertos por Estados Unidos y vienen el 20 de mayo al Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas.