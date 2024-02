Disfrutan espectacular concierto

Hidalgo, Texas

Una noche sinigual fue la que disfrutaron los fanáticos de Bryan Adams quien se presentó por primera vez a esta frontera con "An Evening with Bryan Adams", y la cita fue en Payne Arena de Hidalgo, Texas a donde llegaron fans de Reynosa y Del Valle de Texas para disfrutar del show.

Este legendario artista canadiense dio cátedra musical con cada una de sus interpretaciones, pues por casi dos horas mantuvo cautivo al publico que abarrotó el lugar que fue ¡sold out!.

Exitos fueron innumerables pero no faltaron "Please Forgive Me", "Heaven", "Run To You", "What If There Were No Sides At All" , "Sombody", "Here I am", "When you´re gone" y "All For One, One For Love" por mencionar algunas, aquí te presentamos algunos de los que dijeron presente en este magistral show.

Liz Virgen de Magallán y Luis Magallán.

Jacinto y Sonia Flores Peña.

Alicia González y Mario Dávila.

Jenny y Ely González.

Javier y Diana Rodríguez.

Marcelo y Perla Salas.

Francisco Cordova y Gaby Sánchez.

José Luis Ruiz y María Zayas.