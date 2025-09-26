Enjambre enciende Monterrey con su Daños Luz Tour

Dos presentaciones sold out son evidencia del "vínculo" que hay entre Enjambre y sus fans regios, quienes disfrutaron a lo grande el primer concierto en la Ciudad de su Daños Luz Tour.

La banda de Fresnillo, Zacatecas, con Luis Humberto Navejas (voz), Julián Navejas (teclado y coros), Rafael Navejas (guitarra) y Ángel Sánchez (batería) encendió la noche del miércoles desde las 21:30 horas con "Juguete", uno de sus sencillos recientes, para luego ofrecer "Dulce Soledad", con la que su público se levantó y siguió de pie todo el show.

La locura ya había comenzado en el Escenario GNP para dar paso a "Dama Demencia", "Celeste" y "Tras la Puerta".

Con "Divergencia", Luis Humberto abrió el diálogo con el auditorio, a quien saludó efusivo y sorprendido por el gran recibimiento.

"¡Gracias, gracias, gracias! Buenas noches, Monterrey, ya los extrañábamos", expresó el cantante.

"Es un placer estar aquí en este lugar tan lindo, tan especial, que ha auspiciado conciertos memorables, pero nunca así de llenos como este. Así que este ya arrancó mejor que todos los que hemos hecho".

El también líder del grupo se mostró bromista e hizo recordar su visita en 2023 con su tour acústico y bohemio, que también presentaron en este mismo recinto.

"A continuación, algo de nuestro disco Noches de Salón. Quisiéramos invitar a la orquesta que pase... pero no vinieron (risas), así que la tocaremos con lo que tenemos aquí", agregó para dar paso a "El Vacío".

También con buen humor presentó al músico invitado: Adrián Rodríguez "Yayo", guitarrista también de Fresnillo que apoya en los arreglos al tecladista, quien tocó con la mano derecha quebrada y vendada, afirmó el vocalista, tras golpear a un "extraterrestre", desatando las risas entre los fans, que reconocieron con aplausos su entrega.

La banda de rock con tintes de balada retro dio un repaso a su obra con temas como "Nueve", "Sábado Perpetuo", "Tercer Tipo", "La Duda", "Cámara de Faltas", "Vida en el Espejo" y otros más recientes como "Angustias", para despedirse a las 23:07 horas.

Tras el grito de "Otra, otra", la banda volvió para reafirmar ese "Vínculo" con su público regio y despedirse así a las 23:15 horas.

La banda tendría anoche su segunda cita con sus "Enjambre escuchas" en el mismo lugar.