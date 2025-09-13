Fanáticos de Oasis y Tito Double P Disfrutan de Concierto Único

"Cada cabeza es un mundo" es la frase que mejor describe lo que ocurrió este sábado en el oriente de la Ciudad de México, donde dos expresiones artísticas prácticamente opuestas coincidieron: el britpop de Oasis en el Estadio GNP y el corrido tumbado de Tito Double P en el Palacio de los Deportes.

El encuentro generacional comenzó desde los vagones del metro, donde miles de fanáticos se cruzaban rumbo a sus respectivos recintos.

El contraste era evidente: de un lado, los gorros de pescador y playeras azul cielo del Manchester City; del otro, botas y sombreros vaqueros de quienes iban a ver a Tito. A pesar de la diferencia de estilos, cada grupo siguió su camino sin más problema que llegar a tiempo al concierto.

Ya en las sedes, la emoción era compartida. Los asistentes de Oasis celebraban el regreso de los hermanos Gallagher tras 17 años de ausencia, mientras que los de Tito Double P aguardaban expectantes su primer gran show en la capital.

Al ser cuestionados sobre el espectáculo "del otro lado de Churubusco", los seguidores de Oasis se mostraron agradecidos por la diversidad musical.

"Es más un tema generacional. Que escuchen corridos tumbados no me molesta, al final el rock también fue criticado. Es la evolución natural de la música. Siento que el rock prevalece más por lo que representa, pero es interesante lo que está pasando. Todo se trata de cultura y referencias. Mi hermano de 15 años, por ejemplo, prefiere escuchar Oasis antes que regional mexicano, aunque sus compañeros de escuela se inclinen por lo contrario", dijo Gabriel Silva, de 32 años, quien asistió con su familia.

Del otro lado, los fanáticos de Tito Double P coincidieron en que no hay rivalidad real, sino gustos distintos.

"Nos gusta el corrido tumbado, ¿por qué no? Es una buena 'rivalidad' entre el rock y lo tumbado, pero cada quien sus gustos. Mientras te guste la música, harás lo imposible por estar ahí, incluso soportar la lluvia. Oasis tiene muy buenas rolas, pero Tito está en tendencia y también está chido apoyarlo", compartieron Yamelei Jiménez, de 22 años, y Ricardo Esaú, de 21, emocionados por escuchar "Hay mama" y "5y7".

Lo cierto es que, más allá de preferencias, tanto el britpop como el corrido tumbado demostraron su fuerza en la capital. Oasis ofreció un repaso a los clásicos que marcaron a toda una generación, mientras Tito Double P confirmó que el género regional también puede llenar grandes escenarios.